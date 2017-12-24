РИАМО - 24 дек. Небольшой снег и около 0 градусов ожидается в Москве в новогоднюю ночь, а перед праздником будет оттепель и слякоть, сообщается на сайте «Метеовести».

В метеорологии доверительным считается прогноз до 5-7 суток. И уже сейчас, за неделю до конца декабря, всех волнует самый важный вопрос о приблизительном сценарии погоды в Москве на Новый год.

«Предварительные расчеты показывают, что после нескольких дней оттепели и слякоти, которые практически полностью сведут сугробы на нет, в канун Нового года, 31 декабря, землю слегка припорошит снежком, а столбики термометров застынут около 0 градусов», - говорится в сообщении.

В новогоднюю ночь погода обусловится малоградиентным барическим полем повышенного атмосферного давления. Это значит, что в облаках появятся неустойчивые прояснения, обойдется без существенных осадков, ветер слабый, переменный - благоприятный для запуска салюта.

«Немного подморозит, до минус 3 градусов, что на 7-9 градусов теплее положенного по климату. На дорогах образуется слабая гололедица», - добавляют синоптики.

Снежный покров ожидается незначительный и вряд ли превысит 2-3 сантиметра. Таким же спокойным будет и первый январский день.

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