РИАМО – 24 дек. Команда «Спартак» одержала победу над соперниками из Китая в матче Континентальной хоккейной лиги, сообщает в воскресенье Газета.ru.

«Московский «Спартак» победил китайский клуб «Куньлунь Ред Стар» в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу россиян», - говорится в сообщении.

В составе красно-белой команды в прошедшем поединке результативными бросками отметились Анатолий Никонцев, Дмитрий Юдин и Александр Хохлачев.