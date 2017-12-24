РИАМО - 24 дек. Неизвестный украл автомобиль Mercedes-Benz GL 350 CDI стоимостью 2,6 миллиона рублей от дома в подмосковном Клину, возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Двадцать третьего декабря в 09:49 в дежурную часть ОМВД обратился мужчина с сообщением о том, что от дома по адресу проживания заявителя в городском округе Клин неизвестный похитил его автомашину Mercedes-Benz GL 350 CDI 2013 года выпуска», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что материальный ущерб составил 2,6 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ «Кража».

Полиция проводит оперативно-разыскные мероприятия, заключил представитель пресс-службы.