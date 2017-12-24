РИАМО (КОРОЛЕВ) - 24 дек. С 9 по 12 марта 2018 года в Технологическом университете подмосковного Королева состоятся 45-е общественно-научные чтения, посвященные памяти первого космонавта Земли Юрия Гагарина, сообщается на сайте университета.

В рамках чтений участники выступят с докладами о философских аспектах космонавтики и первого в мире полета человека в космос, значении космонавтики для жизни современного общества, перспективных космических программах и многом другом.

«С 9 по 12 марта 2018 года в Королеве состоятся XLV общественно-научные чтения, посвященные памяти Юрия Гагарина, в рамках которых будет проведено заседание секции «Космонавтика и общество». Место проведения: колледж космического машиностроения и технологий, Королев, улица Пионерская, дом 8», - сообщается на сайте.

Заседания секций «История пилотируемой космонавтики и ракетно-космической техники», «Профессия – космонавт», «Музеи космонавтики: опыт, проблемы, перспективы» и «Космонавтика и молодежь» пройдут на родине первого космонавта – в городе Гагарин Смоленской области.