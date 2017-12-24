РИАМО (КОРОЛЕВ) - 24 дек. Воспитанницы спортивной школы олимпийского резерва из подмосковного Королева заняли три призовых места на первенстве Московской области по синхронному плаванию, сообщается на сайте МБУ СШОР «Королев».

Первенство Московской области по синхронному плаванию среди девушек и юниорок проходило в подмосковной Рузе с 22 по 23 декабря.

«В обязательной программе воспитанница МБУ СШОР «Королев» Амензис Айридж заняла первое место. Вторые места на первенстве заняли наши спортсменки Кропотова Анна и Добрынина Марина. Поздравляем с отличным результатом спортсменок и тренеров отделения синхронного плавания», - говорится в сообщении.