РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 дек. Спортсмены из Люберец 23 декабря завоевали три серебряные медали на Кубке Подмосковья по карате киокусинкай, сообщил «РИАМО в Люберцах» глава городского округа Владимир Ружицкий.

Двадцать третьего декабря прошел Кубок Подмосковья по каратэ киокусинкай. В нем приняли участие 174 спортсмена из городов Московской области.

«Люберецкие спортсмены - Самир Рожков, Максим Ибраев и Константин Гудков - завоевали три серебряные медали. Поздравляем спортсменов и тренеров Михаила Лачихина, Римму Артемову и Валерия Кулаковского», - сказал Ружицкий.