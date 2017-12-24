РИАМО - 24 дек. Сотрудники Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) в подмосковном Жуковском разработали новые модели турбулентности для аэродинамического проектирования, они могут быть использованы при оптимизации узла в самолете Sukhoi Superjet, сообщается на сайте организации.

Эксперимент - важная составляющая процесса проектирования летательных аппаратов. Однако в настоящее время в целях экономии времени и ресурсов на предварительных этапах работы аэродинамические испытания нередко заменяются численным моделированием. В совершенствовании расчетных методов активно участвуют ученые ФГУП «ЦАГИ» (входит в НИЦ «Институт имени Жуковского»).

«Среди недавних результатов в этом направлении - создание новых моделей турбулентности (систем уравнений, описывающих турбулентное течение газа / способов учета влияния турбулентности на течение газа) для аэродинамического проектирования образцов гражданской авиационной техники», - говорится в сообщении.

Авторы - молодые специалисты ЦАГИ, удостоенные за эту разработку ежегодной премии губернатора Московской области в сфере науки и инноваций. Ученые поставили перед собой задачу - создать модели турбулентности, которые повысят точность аэродинамических расчетов по сравнению со стандартными моделями. Это серьезный шаг к минимизации ошибок, выявляемых при сравнении данных трубного эксперимента и численного моделирования.

В ходе работы использовался пакет прикладных программ EWT-TsAGI (Electronic Wind Tunnel / «Электронная аэродинамическая труба»), созданный в институте для проведения исследований по вычислительной аэродинамике. Важным результатом стало построение модели турбулентности, которая может применяться, в частности, при исследовании течения струй, истекающих из сопел перспективных летательных аппаратов.

«Полученные достижения реализованы при оптимизации узла подвеса двигателя для одной из модификаций российского регионального самолета Sukhoi Superjet», - добавляется в сообщении.

Ежегодная премия губернатора Московской области в сфере науки и инноваций для молодых ученых и специалистов присуждается за выдающиеся научные или научно-технические достижения и их практическое применение, обеспечивающее продвижение инноваций в экономику и социальную сферу.