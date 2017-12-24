РИАМО - 24 дек. Большинство участников несогласованного митинга в Лермонтовском сквере в Москве разошлись, на месте осталось около десяти человек, передает в воскресенье корреспондент РИАМО.

Также место проведение несогласованного митинга покинуло большинство сотрудников полиции.

Полицейские дежурили и у двух входов на станцию метро «Красные ворота», рядом с которой и проходила несогласованная акция.

Ранее глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин планировал провести в Лермонтовском сквере праздник под названием «День свободных выборов», однако власти заявили о его незаконности.

По данным ГУ МВД России по столице, несогласованный митинг собрал в Лермонтовском сквере около 300 человек.