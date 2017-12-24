РИАМО - 24 дек. На железнодорожной станции «Крюково», которая находится в Зеленоградском округе столицы, отключили электроснабжение, сообщает Telegram-канал АО «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания».

«По независящим от нас причинам на станции «Крюково» отсутствует электроснабжение. Оформление билетов временно производится на переносных терминалах», - говорится в сообщении.

Как уточняется в сообщении, специалисты уже устраняют неисправность. Пассажирам приносят извинения за неудобства.