РИАМО - 24 дек. До конца года в Московской области по программе губернатора «Чистая вода» введут в строй еще семь станций очистки воды, перевыполнив план на 15%, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.

В Московской области завершается реализация госпрограммы по модернизации системы водоснабжения населения чистой питьевой водой из централизованных источников, предусмотренных подпрограммой «Чистая вода» 2017 года.

«До конца года мы введем в эксплуатацию еще семь станций водоподготовки и водоочистки, 108 объектов мы уже ввели в эксплуатацию, таким образом в этом году мы перевыполнили запланированный объем работ на 15%. Всего в этом году заработают 115 станций водоподготовки и водоочистки, которые в сумме обеспечат чистой питьевой водой более 420 тысяч наших жителей», - сказал министр ЖКХ Московской области Евгений Хромушин.

Он также отметил, что суммарная производительность введенных объектов составит более 235 кубометров в сутки, обеспечив значительное количество муниципалитетов чистой питьевой водой из централизованных источников водоснабжения.

Наибольшее количество построенных и модернизированных ВЗУ по программе 2017 года введено в Волоколамском районе, в Егорьевске, в Королеве, в Одинцовском районе, в Рузском городском округе. Общая стоимость введенных объектов составит более 1,96 миллиарда рублей.

В 2018 году правительством Московской области запланировано увеличение числа вводимых водозаборных узлов (ВЗУ).

«В следующем году мы планируем ввести в эксплуатацию еще 134 ВЗУ: 75 в рамках госпрограммы, 30 за счет средств из муниципальных бюджетов или привлеченных средств, и 29 в рамках инвестиционной программы ресурсоснабжающих организаций. В 2018 году мы планируем выйти на целевой показатель 94% обеспеченности жителей чистой питьевой водой из централизованных источников водоснабжения, то есть у нас останется не более 500 тысяч населения, которые живут в небольших поселениях, не оборудованных системой централизованного водоснабжения», - добавил Хромушин.

Он уточнил, что в этих населенных пунктах придется делать локальные системы очистки, иначе тариф на водоснабжение будет для жителей слишком высоким.

В Подмосковье в рамках государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» уже несколько лет ведется активная работа по строительству и модернизации ВЗУ для обеспечения населения доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения. С начала реализации программы «Чистая вода» уже более 2 миллионов жителей Подмосковья получили доступ к качественной питьевой воде.