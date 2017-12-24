РИАМО - 24 дек. Сотрудник Института русского языка Российской академии наук Дмитрий Сичинава сообщил о смерти доктора филологических наук и академика РАН Андрея Зализняка.

«Умер Андрей Зализняк. Я иногда задумывался над тем, как это будет перенести, и ничего не придумал. Не держат ноги, стою прислонившись к стене,» - написал Сичинава в своем аккаунте в соцсети Facebook.

Андрей Анатольевич Зализняк (родился 29 апреля 1935 года в Москве) известен своими работами в области русского словообразования и акцентологии. Исследователь новгородских берестяных грамот и «Слова о полку Игореве». Один из основателей Московской школы компаративистики.