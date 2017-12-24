РИАМО - 24 дек. Тело неизвестного мужчины нашли около садового товарищества «Слава» в Талдомском районе Подмосковья, по данному факту проводится проверка, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Двадцать третьего декабря в 09:35 в Талдомском районе, деревня Бельское, около СНТ «Слава», без внешних признаков насильственной смерти обнаружен труп неизвестного мужчины 40-45 лет», - сказал собеседник агентства.

Принимаются меры к установлению личности неизвестного, отметил представитель пресс-службы.

Он добавил, что по данному факту следственный отдел по городу Талдом ГСУ СК России по Московской области проводит проверку.