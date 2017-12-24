РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 дек. В подмосковном Подольске могут отремонтировать автодорогу на 1-м Деловом проезде в 2018 году по просьбе жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Ранее житель Подольска направил на интернет-портал «Добродел» обращение с просьбой отремонтировать автодорогу у дома №4 по 1-ому Деловому проезду. Он отметил, что на данном промежутке дороги асфальт и грунт провалились, отсутствуют люк, освещение и ливневые канализации, а также имеются ямы, глубиной свыше 10 сантиметров.

«Обращение, поступившее на портал «Добродел», по вопросу ремонта автодороги по адресу: город Подольск, 1-й Деловой проезд, дом 4, было рассмотрено сотрудниками комитета и будет предложено в план ремонтных работ на 2018 год», - сказал председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту администрации округа Алексей Бекетов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах. После передачи вопроса исполнителю на его решение отводится восемь суток. После получения ответа жители могут подтвердить, решена ли проблема. Если она не решена, то обращение будет снова направлено на рассмотрение.