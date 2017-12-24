РИАМО - 24 дек. Грабитель похитил из квартиры в поселении Сосенское в новой Москве ювелирные изделия, часы и фотообъектив на общую сумму порядка 4 миллионов рублей, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

По его словам, 23 декабря в 04:20 в МО МВД обратилась женщина, проживающая по адресу: Москва, поселение Сосенское, ЖК «Дубровка», и заявила о краже из квартиры по месту жительства.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что с 17:25 до 21:00 22 декабря неизвестный, отжав оконную раму, проник в указанную квартиру, расположенную на первом этаже, и совершил кражу ювелирных изделий, восьми наручных часов, фотообъектива Sony, принадлежащих заявительнице», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что материальный ущерб составил около 4 миллионов рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи158 УК РФ «Кража».

Представитель пресс-службы уточнил, что 23 декабря в 09:00 сотрудниками полиции в лесополосе в деревне Николо-Хованское поселения Сосенское задержан молодой человек 1997 года рождения, который изобличен в совершении указанного преступления.