РИАМО - 24 дек. Коммунальные службы Москвы продолжают убирать снег в городе, в случае увеличения снегопада на улицы города выйдет дополнительная техника, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

По информации синоптиков, в ночь на воскресенье в городе местами выпало до пяти сантиметров снега. К вечеру снега может стать на два-четыре сантиметра больше.

«В случае усиления снегопада количество специализированной техники может быть увеличено», - сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Накануне снегопада Бирюков поручил всем предприятиям комплекса городского хозяйства Москвы перейти на усиленный режим работы. В готовность были приведены специализированная техника и бригады дворников.

Колонны техники столичных коммунальщиков в воскресенье утром вышли на сплошное прометание улиц и тротуаров с последующей противоголедной обработкой.

«Специалисты комплекса городского хозяйства убирают пешеходные зоны, подходы к станциям метро, остановки общественного транспорта, транспортно-пересадочные узлы, подземные и надземные переходы и другие территории»,- уточняется в материале.

Бригады рабочих ручной уборки утром приступили к очистке кровель и выступающих элементов фасадов зданий от снега и наледи.

«Все системы жизнеобеспечения города в условиях продолжающегося снегопада работают в штатном режиме, без сбоев», - добавляется на сайте.

С начала месяца в Москве и Московской области выпало уже 125% от месячной нормы осадков. В столице для борьбы с последствиями снегопада подготовили около 9 тысяч единиц коммунальной техники.

В Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень опасности на 24 декабря из-за сильных порывов ветра до 18 метров в секунду, снега и обледенения.