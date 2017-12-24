РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 дек. Подольский хоккейный клуб «Витязь» сразится с финским клубом «Йокерит» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги на домашнем льду 28 декабря, сообщается на сайте ХК «Витязь».

По данным календаря матчей, опубликованного на сайте, подольский хоккейный клуб «Витязь» встретится с финским «Йокеритом» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ 28 декабря. Игра будет проходить на базе Ледового дворца «Витязь» в Подольске и начнется в 19:30.

На данный момент в турнирной таблице чемпионата КХЛ в конференции «Запад» подольский «Витязь» находится на 11 строчке с 54 очками, а ХК «Йокерит» находится на третьей строчке с 84 очками.