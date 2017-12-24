РИАМО - 24 дек. В Москве участники несогласованного митинга начали покидать Лермонтовский сквер, на месте остаются несколько десятков человек, передает в воскресенье корреспондент РИАМО.

Полицейские дежурят у двух входов на станцию метро «Красные ворота», рядом с которой и проходит несогласованная акция. Также около десяти сотрудников полиции дежурят непосредственно на самой станции.

Ранее глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин планировал провести в Лермонтовском сквере праздник под названием «День свободных выборов», однако власти заявили о его незаконности.

По данным ГУ МВД России по столице, несогласованный митинг собрал в Лермонтовском сквере около 300 человек.