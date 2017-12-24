РИАМО - 24 дек. В пятницу, 29 декабря, в 12.00 в пресс-центре Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО) пройдет пресс-конференция президента Торгово-промышленной палаты Московской области Игоря Куимова, посвященная итогам деятельности в 2017 году.

В ходе мероприятия планируется осветить следующие темы:

– новые аспекты во взаимоотношениях между бизнесом и властью;

– развитие системы торгово-промышленных палат в регионе и повышение эффективности их работы;

– поддержка социальных проектов бизнес-сообщества.

Пресс-центр РИАМО находится по адресу: г. Москва, улица 5-ая Магистральная, д. 3, стр. 1 (м. Полежаевская).

Аккредитация: +7 (968) 766-21-18

Почта: m.dmitrieva@riamo.ru

Контактное лицо – Мария Дмитриева