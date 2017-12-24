РИАМО - 24 дек. Несколько сотрудников полиции дежурят у входа на станцию «Красные ворота» Сокольнической линии метро в Москве, недалеко от которой проходит несогласованный митинг, передает в воскресенье корреспондент РИАМО.

Полицейские дежурят у двух входов на станцию метро «Красные ворота». Также около десяти сотрудников полиции дежурят непосредственно на самой станции.

В Лермонтовском сквере полиция продолжает предупреждать участников митинга о несогласованности мероприятия.

Ранее глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин планировал провести в Лермонтовском сквере праздник под названием «День свободных выборов», однако власти заявили о его незаконности.

По данным ГУ МВД России по столице, в несогласованном митинге принимают участие около 300 человек.