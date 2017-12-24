РИАМО - 24 дек. Торжественное открытие памятного знака высотой около 5 метров в честь 700-летия подмосковного Клина прошло в городе, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Его автор – заслуженный художник Российской Федерации, член-корреспондент Российской академии художеств Александр Рожников. Памятный знак изготовлен и отлит на скульптурно-производственном комбинате «Лит Арт» (город Жуковский)», - говорится в сообщении.

Памятный знак представляет собой щит бронзового литья, установленный на гранитном постаменте высотой 4,95 метра. На щите изображены основные исторические персонажи и собирательные образы людей, повлиявших на становление и развитие города на протяжении всех семи веков его истории.

В частности, на памятном знаке изображены Петр I, митрополит Филарет, Екатерина Великая, Николай I, Чайковский, Менделеев, Васнецов, а также собирательный образ русских князей первых веков истории крепости-поселения Клин, собирательный образ русского воина-освободителя Великой Отечественной войны, собирательный образ партийного деятеля Советской России, в годы, когда ковалась индустриальная мощь страны.

«Есть и собирательный образ человека наших дней, с которым может отождествить себя каждый клинчанин. Эта фигура призвана напомнить, что не только великие цари, ученые, художники и музыканты «писали» историю Клина. Каждый из клинчан может прославить свой город и занять достойное место на этой галерее выдающихся людей Клина», - сказал Рожников.

Эскиз памятника был выбран в ходе народного голосования из пяти предложенных вариантов.