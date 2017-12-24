РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 дек. В деревне Никулино подмосковного Подольска могут заменить остановочный павильон и отремонтировать посадочную площадку в 2018 году, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Ранее на портал «Добродел» обратился житель Подольска с просьбой заменить остановочный павильон и отремонтировать посадочную площадку в деревне Никулино. Он отметил, что автобусную остановку давно никто не ремонтировал, в результате чего бордюр разрушен, а каркас остановки сгнил.

«Государственное бюджетное учреждение Московской области «Мосавтодор» рассмотрело обращение, поступившее на «Добродел», по вопросам замены автобусного павильона и ремонта посадочной площадки на автомобильной дороге ММК-Никулино в деревне Никулино. В связи с тем, что программа на 2017 год уже составлена и утверждена, данные вопросы будут рассмотрены при формирования плана работ по «Безопасности дорожного движения» на 2018 год», - сказал начальник регионального управления автомобильных дорог №4 ГБУ МО «Мосавтодор» Игорь Мясоедов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах. После передачи вопроса исполнителю на его решение отводится восемь суток. После получения ответа жители могут подтвердить, решена ли проблема. Если она не решена, то обращение будет снова направлено на рассмотрение.