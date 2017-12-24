РИАМО - 24 дек. Полиция привлечет организаторов несогласованной акции в Лермонтовском сквере в Москве к административной ответственности, сообщается на сайте ГУ МВД России по столице.

Главное управление МВД России по Москве информирует, что публичное мероприятие, проходившее 24 декабря 2017 года в Лермонтовском сквере, судом признано незаконным.

«В месте проведения мероприятия находилось около 300 человек, из которых примерно половина – представители СМИ и блогеры. В отношении организаторов мероприятия собран материал об административном правонарушении», - говорится в сообщении.

Ранее глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин планировал провести в Лермонтовском сквере праздник под названием «День свободных выборов», однако власти заявили о его незаконности.