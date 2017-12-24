РИАМО - 24 дек. В Москве и Подмосковье на предстоящей неделе ожидаются слабые осадки в виде мокрого снега и небольшое потепление, к концу недели температура воздуха может подняться до плюс 5 градусов, сообщил РИАМО в воскресенье дежурный синоптик центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Завтра Московский регион будет в тылу циклона, местами небольшой снег. Температура воздуха ночью минус 2 - минус 4, днем минус 3 - минус 5. В ночь с понедельника на вторник будет самая холодная ночь, осадки маловероятны, подморозит до минус 5 - минус 10 градусов. Днем во вторник пройдет уже теплый фронт, поэтому временами мокрый снег, температура будет около нуля», - сказал Тишковец.

Он добавил, что во вторник в Московский регион придет новый циклон.

«Среда, четверг, пятница и суббота - теплый сектор циклона. Будет пасмурно с небольшими прояснениями. Очень слабые очаговые осадки в виде мокрого снега, гололедица. Высокая влажность. Температура ночью около нуля, днем минус 2 - плюс 3», - добавил Тишковец.

Он отметил, что к выходным температура воздуха может подняться до 5 градусов выше нуля.