РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 24 дек. В подмосковном Дзержинском из-за проведения праздничных мероприятий в новогоднюю ночь ограничат движение транспорта на улице Лермонтова, сообщил «РИАМО в Люберцах» начальник отдела протокола, взаимодействия со СМИ и общественными организациями администрации Дзержинского Александр Якунин.

«Администрация города Дзержинский предупреждает, что в новогоднюю ночь, с 23:00 31 декабря до окончания праздничных мероприятий 1 января, будет ограничено движение транспорта в районе домов №№6 и 8 по улице Лермонтова. Выбирайте пути объезда», - сказал Якунин.

Он добавил, что на территории проведения праздничных мероприятий 31 декабря будет запрещена парковка. Автомобили нарушителей принудительно переместят.