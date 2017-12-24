РИАМО - 24 дек. Столичные власти порекомендовали главе совета депутатов района Красносельский Илье Яшину изучать законодательство, прежде чем устраивать массовые акции, сообщает РИА Новости.

Глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин планировал 24 декабря провести в Лермонтовском сквере праздник под названием «День свободных выборов», однако власти заявили о его незаконности.

«Понятно, что уже амбиции через край. Но, что самое для нас обидное, пусть изучает собственные законы своего же, условно говоря, муниципалитета. На основании решения совета муниципального округа Красносельский города Москвы от 2013 года есть утвержденный порядок назначения собраний граждан», - сказал Черников.

Он пояснил, что по закону Яшин должен был свое распоряжение разместить в СМИ не позднее, чем за 20 дней до начала проведения мероприятия.

«Пусть внимательно изучает нормативно-правовую базу, мы уже об этом говорили. Сложно говорить на тему, когда люди осознанно идут на протест, удовлетворяя свои политические амбиции», - подчеркнул Черников.