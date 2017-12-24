РИАМО - 24 дек. В воскресенье в Москве и Подмосковье выпадет до 7 миллиметров осадков, что составляет почти 13% от месячной нормы осадков декабря, сообщил РИАМО в воскресенье дежурный центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Выпадет сегодня 5-7 миллиметров осадков, сугробы вырастут с пяти до десяти сантиметров», - сказал Тишковец.

Он отметил, что в воскресенье в Московском регионе наблюдается практически рекордно низкий показатель атмосферного давления - 720 миллиметров ртутного столба.

В Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень опасности на 24 декабря из-за сильных порывов ветра до 18 метров в секунду, снега и обледенения.