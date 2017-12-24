РИАМО - 24 дек. Неизвестный украл экскаватор-погрузчик стоимостью порядка 3,5 миллионов рублей на северо-востоке столицы, возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

По его словам, 23 декабря в 09:39 на службу «02» поступило сообщение от мужчины о краже экскаватора по адресу: Москва, улица Седова, дом №12А.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что с 10:00 до 18:00 22 декабря неизвестный совершил кражу принадлежащего ООО экскаватора-погрузчика New Holland B 115B», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что материальный ущерб составил около 3,5 миллионов рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ «Кража».