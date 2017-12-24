РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 дек. Подольский хоккейный клуб «Витязь» обыграл на выезде московский ЦСКА со счетом 3:1 в матче в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, сообщается на сайте ХК «Витязь».

Матч в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги состоялся 23 декабря и проходил в Ледовом дворце «ЦСКА» в Москве. Игру посмотрели более 3,5 тысяч зрителей.

«Первый успех армейцы все-таки отпраздновали в начале заключительного периода. К этому моменту счет был 3:1 в пользу подольского «Витязя». Даже последний двухминутный натиск без вратаря, но с шестым полевым, армейцам успеха не принес, и «Витязь» обыграл одного из фаворитов чемпионата», - говорится в сообщении.

Матч закончился со счетом 3:1 в пользу «Витязя». Главными судьями были Эдуард Одиньш и Сергей Гусев. На данный момент в турнирной таблице чемпионата в конференции «Запад» подольский «Витязь» находится на 11 строчке с 54 очками.