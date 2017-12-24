РИАМО - 24 дек. Сотрудники полиции в рупоры сообщили о несогласованности митинга в Лермонтовском сквере в Москве и попросили освободить тротуары.

На несогласованный митинг в Москве пришло несколько сотен граждан. В целях безопасности у Лермонтовского сквера дежурят сотрудники полиции и ОМОНа.

«Уважаемые граждане, убедительная просьба - освободите пешеходные дорожки сквера. Не мешайте проходу других граждан. Мероприятие не было согласовано с органами исполнительной власти», - сообщил сотрудник полиции.

Ранее глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин планировал провести в Лермонтовском сквере праздник под названием «День свободных выборов», однако власти заявили о его незаконности.