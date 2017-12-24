РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 дек. Спортсмен из подмосковных Люберец Евгений Петров установил рекорд России на чемпионате по армлифтингу в дисциплине «Русская ось», он поднял штангу весом 200 килограммов, сообщил «РИАМО в Люберцах» глава городского округа Владимир Ружицкий.

В воскресенье завершился чемпионат Европы имени Кравцова по версии ассоциации силового многоборья «Витязь». Инструктор спортивно-досугового центра Евгений Петров из городского округа Люберцы принял в нем участие и завоевал титул чемпиона Европы.

«Петров выступил на чемпионате по «Русской оси» (силе хвата штанги с весом грифа в 20 килограммов - ред.) в весовой категории до 110 килограммов и возрастной группе юниоры (20-23 года). Он стал чемпионом Европы, поставив рекорд России. Петров поднял и зафиксировал вес в 200 килограммов», - сказал Ружицкий.