РИАМО - 24 дек. Несогласованный митинг в Лермонтовском сквере в Москве собрал уже несколько сотен человек, передает в воскресенье корреспондент РИАМО.

Ранее глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин планировал провести в Лермонтовском сквере праздник под названием «День свободных выборов», однако власти заявили о его незаконности.

В целях безопасности у Лермонтовского сквера дежурят сотрудники полиции и ОМОНа.

Ранее полиция повторно попросила жителей Москвы воздержаться от участия в несогласованной акции в Лермонтовском сквере.