РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 дек. На организацию и доставку лечебного питания для пациентов городской клинической больницы подмосковного Подольска в 2018 году могут потратить более 2,7 миллиона рублей, сообщается на сайте госзакупок.

По данным проекта контракта, опубликованного на сайте, государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Подольская городская клиническая больница» опубликовало заявку на оказание услуг по организации и доставке лечебного питания для пациентов, находящихся на лечении в стационаре. Начальная (максимальная) цена контракта составляет более 2,793 миллиона рублей.

Источник финансирования - бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской области, средства бюджета Московской области.

Поставщик определится по итогам аукциона в электронной форме 12 января 2018 года. Осуществлять поставку необходимо будет после заключения контракта и до 28 февраля 2018 года включительно.

Согласно техзаданию, организация лечебного питания для пациентов, должна будет осуществляться ежедневно пять раз в день, согласно установленному режиму. Срок доставки готовой пищи не должен превышать двух часов.