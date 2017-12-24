РИАМО - 24 дек. Коммунальные службы столицы днем в воскресенье убирают с тротуаров и проезжих частей на улицах и во дворах выпавший снег, передает корреспондент РИАМО.

С начала месяца в Москве и Московской области выпало уже 125% от месячной нормы осадков. В столице для борьбы с последствиями снегопада подготовили около 9 тысяч единиц коммунальной техники.

Снег налип на деревьях и проводах, на тротуарах достаточно скользко, на дорогах образовалась кашица из грязного снега.

Последствия снегопада устраняют дворники, которые чистят дорожки и тротуары во дворах, спецтехника расчищает проезжие части для автомобилей. У торговых центров также работает коммунальная техника, которая расчищает тротуары и подъезды к зданиям.

В Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень опасности на 24 декабря из-за сильных порывов ветра до 18 метров в секунду, снега и обледенения.