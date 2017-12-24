РИАМО - 24 дек. Дорожная авария с участием легкового автомобиля и трамвая произошла на северо-востоке Москвы, ДТП спровоцировал водитель легкового автомобиля, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУП «Мосгортранс».

«В воскресенье в 12:20 в районе дома 1а по 1-й Останкинской улице произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и трамвайного вагона, следовавшего по маршруту №25», - говорится в сообщении.

По предварительным данным, ДТП спровоцировал водитель автомобиля, который проигнорировал требования дорожных знаков, не предоставил преимущество трамваю и допустил столкновение с общественным транспортом.

В результате произошедшего в городском транспорте никто не пострадал. Обстоятельства случившегося устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

«К настоящему моменту трамвайное движение на данном участке восстановлено», - добавляется в сообщении.