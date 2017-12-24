РИАМО - 24 дек. В московских аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» в воскресенье днем отменили и задержали порядка 60 рейсов, сообщается на сайте сервиса «Яндекс.Расписания».

По данным сервиса, в аэропорту «Внуково» задерживаются шесть рейсов, еще один отменен. В «Домодедове» задержано 12 рейсов и пять отменено. В аэропорту «Шереметьево» задерживаются 35 рейсов.

В подмосковном аэропорту «Жуковский» задержанных и отмененных рейсов нет.

В Москве и Подмосковье в воскресенье ожидается снег, метель и порывистый ветер, температура воздуха опустится до минус 5 градусов. На дорогах прогнозируют снежный накат.