РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 24 дек. Власти подмосковного Дзержинского определили три площадки для запуска жителями фейрверков в период новогодних праздников, сообщил «РИАМО в Люберцах» начальник отдела протокола, взаимодействия со СМИ и общественными организациями администрации города Александр Якунин.

«В Новогоднюю ночь часто происходят не только волшебные чудеса, но и трагические события. Администрация города предупреждает жителей, что использование пиротехнических изделий первого и второго класса опасности разрешено только в строго отведенных для этих целей местах. В Дзержинском определили три площадки», - сказал Якунин.

По его словам, первая площадка находится на улице Угрешской, от дома №20 до дома №26, со стороны карьера. Вторая площадка для запуска салютов расположена на улице Дзержинской, возле музея боевой техники под открытым небом. Третья площадка будет работать за сценой на площади Дмитрия Донского.

«Будьте осторожны и действуйте только в соответствии с прилагаемой к пиротехническим изделиям инструкцией», - заключил Якунин.