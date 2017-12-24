РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 дек. В подмосковных Люберцах за пять лет на ремонт медицинских учреждений потратили более 600 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы местного отделения партии «Единая Россия».

В Москве 22-23 декабря проходил XVII съезд партии «Единая Россия». В первый день работы съезда работали семь дискуссионных площадок по разделам программы партии. Глава Люберец Владимир Ружицкий принял участие в работе площадки №5 «Здоровое будущее».

«В Люберецком округе за последние пять лет в ремонтные работы медицинских учреждений вложено более 600 миллионов рублей. А на закупку медицинского оборудования потрачено еще примерно 300 миллионов рублей», - сказал Ружицкий.

Он уточнил, что в Люберцах уделяют особое внимание вопросам здравоохранения. По его словам, позитивные изменения в этой сфере происходят, в том числе, благодаря партии «Единая Россия».

«Городской округ Люберцы принимает участие во всех программах, которые проводятся в области. И надо отметить, что все эти программы инициировала и контролировала «Единая Россия». <…> Сегодня здравоохранение в Люберецком городском округе изменилось до неузнаваемости. Об этом говорят люди, об этом говорит статистика. Рождаемость у нас сегодня превышает смертность, а медицина предоставляет достаточно качественные, высокотехнологичные услуги», - подчеркнул Ружицкий.

Глава Люберец отметил также, что в округе существуют и некоторые проблемы в сфере здравоохранения.

«Квалификация люберецких врачей ничуть не уступает московским, но есть вопросы по заработной плате и мы стараемся это как-то компенсировать, начиная от создания в больнице хорошего микроклимата - ремонт, оборудование. А также стараемся привлекать врачей из периферии, предоставляем им жилье», - подчеркнул Ружицкий.

Он добавил, что власти горокруга стремятся найти золотую середину, чтобы привлечь и удержать врачей.

«Потому что главный вопрос в медицине сегодня – это кадры. Для ближнего Подмосковья это непростая задача, но мы и с ней справляемся», - заключил глава округа.