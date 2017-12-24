РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 дек. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска подрядная организация приступит к украшению опор уличного освещения новогодней иллюминацией с 25 декабря, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск»» в соцсети «ВКонтакте».

«В микрорайоне Климовск Подольска продолжаются работы по устройству новогодней иллюминации. На следующей неделе (с 25 декабря - ред.) начнутся работы по установке световых консолей на опоры уличного освещения на улицах Заводская и проспекте 50 лет Октября»,- говорится в сообщении.

На данный момент подрядные организации украшают новогодней иллюминацией территорию за домом культуры «Машиностроитель», у сквера на улице Ленина и на Симферопольской аллее.