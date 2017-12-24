РИАМО - 24 дек. Специалисты предупредили автомобилистов Москвы о снегопаде и порекомендовали быть внимательнее на дорогах, сообщается на сайте столичной Госавтоинспекции.

«В связи с ухудшением погодных условий Государственная инспекция безопасности дорожного движения Москвы обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть максимально внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим, избегать резкого торможения», - говорится в сообщении.

Также водителям следует проверить работу тормозной системы, уровень незамерзающей жидкости и работу световых приборов.

Помимо этого, столичная Госавтоинспекция обращает внимание водителей на неукоснительное соблюдение правил остановки и стоянки транспорта в целях обеспечения бесперебойной работы коммунальной техники.

«Осторожность следует проявлять не только водителям, но и пешеходам. Короткий световой день и выпадение осадков в виде снега также снижают видимость на дорогах. В интересах собственной безопасности Госавтоинспекция рекомендует пешеходам использовать светоотражающие элементы, которые сделают их более заметными для водителей», - добавляется в сообщении.

Кроме того, передвигаться следует только по тротуарам, переходить проезжую часть только по пешеходным переходам, предварительно убедившись в безопасности.

В связи с ухудшением погодных условий личный состав столичной Госавтоинспекции нацелен на оказание всесторонней помощи участникам дорожного движения.

В Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень опасности на 24 декабря из-за сильных порывов ветра до 18 метров в секунду, снега и обледенения.