РИАМО - 24 дек. Пожарные ликвидировали возгорание в бане в городе Яхрома Дмитровского района Подмосковья, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В материале отмечается, что в воскресенье в 07:00 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в бане по адресу: Московская область, Дмитровский район, город Яхрома, улица Большевицкая.

«В 12:55 - ликвидация пожара», - говорится в сообщении.

Привлекаемые силы и средства: три единицы техники, 11 человек.