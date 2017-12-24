РИАМО - 24 дек. Доследственную проверку организовали по факту смертельного травмирования двух женщин у станции «Удельная» Казанского направления Московской железной дороги в Раменском районе, говорится в сообщении пресс-службы Московского межрегионального СУ на транспорте СК России.

«Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка по факту травмирования двух женщин в районе станции «Удельная» Казанского направления Московской железной дороги», - говорится в сообщении.

По предварительным данным, в воскресенье примерно в 13:40, при переходе путей в районе станции «Удельная», травмированы две женщины проходящим электропоездом сообщением Москва - Голутвин. От полученных телесных повреждений потерпевшие скончались на месте происшествия.

В настоящее время следствием организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.