РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 дек. В подмосковном Подольске могут потратить около 700 тысяч рублей на техническое обслуживание и аварийный ремонт лифтов в городской клинической больнице в 2018 году, сообщается на сайте госзакупок.

По данным проекта контракта, государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Подольская городская клиническая больница» опубликовало заявку на оказание услуги по техническому обслуживанию и аварийному обслуживанию лифтов. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 695,17 тысячи рублей.

Источник финансирования - бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской области, средства бюджета Московской области.

Компания, которая будет проводить техобслуживание и ремонт определится по итогам аукциона в электронной форме 15 января 2018 года. В рамках контракта необходимо будет осуществлять техобслуживание девяти лифтов и аварийное обслуживание семи. Проверка должна проводиться ежемесячно. Срок оказания услуг после заключения контракта - до 31 декабря 2018 года.