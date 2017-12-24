РИАМО - 24 дек. На станции «Третьяковская» Калужско-Рижской линии Московского метрополитена нетрезвый мужчина упал на пути следования поездов, он не пострадал, сообщил пресс-секретарь УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

По его словам, на станции метро «Третьяковская» произошел инцидент с пассажиром, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

«По собственной неосторожности он упал на пути станции. Для его извлечения оперативно было снято напряжение со второго пути. Мужчина не пострадал», - сказал Мышляев.

Он добавил, что движение поездов на станции метро «Третьяковская» Калужско-Рижской линии уже восстановлено.