РИАМО - 24 дек. Сотрудники метро раздали пассажирам более 285 литров бесплатного чая возле станций метро «Сокол» и «Речной вокзал» за прошедшие сутки, сообщается в Twitter-аккаунте столичной подземки в воскресенье.

Для присоединения станции «Ховрино» к Замоскворецкой линии метро 23 и 24 декабря временно закрыты три станции: «Речной вокзал», «Водный стадион» и «Войковская». Поезда курсируют только до станции «Сокол». Для интеграции станции «Ховрино» в действующую сеть метрополитена специально были выбраны выходные, поскольку в эти дни пассажиропоток значительно ниже, чем в будни.

«В минувшую субботу наши сотрудники раздали пассажирам более 285 литров чая возле станций «Сокол» и «Речной вокзал», - говорится в сообщении.

Как уточняется в аккаунте, машины, где угощают бесплатным напитком, продолжат свое дежурство и в воскресенье возле станций «Сокол» и «Речной вокзал» до 20:00.