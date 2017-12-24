РИАМО - 24 дек. У дома на улице Победы в микрорайоне Барыбино подмосковного Домодедова найден труп человека, по данному факту проводится проверка, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Двадцать третьего декабря в 17:00 у дома на улице Победы в микрорайоне Барыбино городского округа Домодедово обнаружен труп», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту следственный отдел по городу Домодедово ГСУ СК России по Московской области проводит проверку.