РИАМО - 24 дек. Порывы ветра до 11-16 метров в секунду, снегопад и гололедица ожидаются в Подмосковье во второй половине дня в воскресенье, водителей просят быть внимательными на дорогах, сообщается в Telegram-аккаунте министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

В Московской области во второй половине дня в воскресенье ожидается снегопад. Порывы ветра будут усиливаться до 11-16 метров в секунду. На дорогах возможна гололедица и ухудшение видимости.

«Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также по возможности отказаться от дальних поездок», - говорится в сообщении.

В Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень опасности на 24 декабря из-за сильных порывов ветра до 18 метров в секунду, снега и обледенения.