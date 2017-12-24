РИАМО - 24 дек. На Казанском направлении Московской железной дороги из-за травмирования человека задерживается в пути электричка, которая следует из Москвы на станцию «Голутвин» в подмосковной Коломне, сообщает Telegram-канал ОАО «Центральная пригородная пассажирская компания».

«Внимание! Казанское направление. Задержан поезд 6118 (Москва - Голутвин) на 20 минут. Предварительная причина: травмирование человека при несанкционированном проходе через железнодорожные пути», – говорится в сообщении.

ЦППК просит быть внимательными и соблюдать требования безопасности и правила поведения на железной дороге.