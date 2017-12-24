РИАМО - 24 дек. В подмосковных Химках с начала года свое здоровье проверили порядка 36 тысяч человек в рамках диспансеризации, сообщается на сайте администрации округа.

Целью диспансеризации является выявление заболеваний на ранней стадии и коррекция основных факторов риска развития заболеваний сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, злокачественных новообразований и хронических заболеваний легких.

«Диспансеризация населения продолжается в Химках. С начала года медицинское обследование в городском округе прошли порядка 36 тысяч жителей, при этом у 45% из числа осмотренных выявлены отклонения в состоянии здоровья. В этом году бесплатный медосмотр могут пройти граждане, чей возраст кратен трем - 24, 27, 30 лет и так далее», - говорится в сообщении.

Среди уже осмотренных, наибольшее число составляют женщины - около 60%. Первая группа здоровья выявлена у 42% от общего числа осмотренных.

Чаще всего у осмотренных выявляют сердечно-сосудистые заболевания, нарушения эндокринной системы и неврологию. Для прохождения диспансеризации необходимо прийти в поликлинику по месту прикрепления и иметь при себе паспорт гражданина РФ и полис ОМС.