РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 дек. В подмосковном Подольске на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Кирова внедорожник столкнулся с грузовиком, сообщил «РИАМО в Подольске» очевидец происшествия.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в воскресенье в районе 06:50 на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Кирова.

«Я проезжал мимо. Видел, что на перекрестке стоял грузовик и внедорожник. У грузового автомобиля повреждений я не видел, а у внедорожника была разбита передняя часть. На тот момент на месте ДТП уже были сотрудники ГИБДД, машины скорой медицинской помощи я не видел», - сказал собеседник.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки» на 13:20 на данном промежутке автодороги образовалась пробка длиной более 1,4 километра. Движение затруднено от дома №65 до дома №29а по улице Кирова.