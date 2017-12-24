РИАМО - 24 дек. Количество выпавших осадков в Москве и Подмосковье в декабре уже превысило норму на 25%, сообщается на сайте «Метеоновости».

В воскресенье в Москве и ее окрестностях ожидается ненастная погода со снегом, метелью, порывистым ветром и температурой, превышающей климатическую норму градусов на 5, то есть ожидается не по-зимнему теплая погода.

«В копилку осадков текущего декабря, которая и так переполнена (к сегодняшнему дню уже выпало 125% от месячной нормы), добавится еще некоторое количество осадков. Рекорд для 24 декабря принадлежит 1995 году, когда выпало 13,7 миллиметра осадков», - говорится в сообщении.

Синоптики уточняют, что самым теплым этот день был в 2015 году, когда воздух в столице прогрелся до плюс 9 градусов. Останется в прошлом и рекорд минимальной температуры. В далеком 1892 году в ночь на 24 декабря столбики термометров в Москве опустились до минус 37,3 градуса.